Haberler

Kardan yolu kapanan mahallede hastalanan kadın, kepçeyle ambulansa taşındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı yolda hastalanan kadın, belediyeye ait kepçeyle evinden alınarak ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri, yolu açmakta güçlük çekti.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal Sümer Mahallesi'nde hastalanan kadın, belediyeye ait kepçeyle evinden alınarak ambulansa taşındı.

Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Sümer Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kadın için ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler, yolun kapalı olması nedeniyle adrese ulaşamadı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle karla kaplı yolu açmaya çalışan ekipler, ambulansın ilerleyememesi üzerine hastayı kepçeyle evinden alıp, ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, Dargeçit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Dargeçit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilerek, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sümer Mahallesi'nde yaşanan acil sağlık vakasına ekiplerimiz hızla müdahale etti. Ambulansın ulaşım sağlayamadığı noktada Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yolu açarak hastayı kepçe yardımıyla evinden alıp ambulansa ulaştırdı" denildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı