Rize'de Kar Motorlarıyla Eğlenceli Yolculuk

Güncelleme:
Rize'nin Avusor Yaylası'nda güvenlik kamerasının arızalanması üzerine yola çıkan ekip, kar motorlarıyla zorlu yolculuğuna eğlenceli anlarla damga vurdu.

RİZE'nin Avusor Yaylası'nda kış şartlarını takip amacıyla kurulan güvenlik kamerasının arızalanması üzerine kar motorlarıyla yola çıkan ekip, karla kaplı yollardaki zorlu yolculuğu eğlenceli maceraya dönüştürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'na kurulan güvenlik kamerasının arızalanması üzerine Adem Kabaoğlu ve iş arkadaşları, kamerayı onarmak için Pazar ilçesinden yola çıkarak önce Çamlıhemşin'e ardından da Ayder Yaylası'na geçti. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu yaylada macera tutkunları, kar motoru kiralayarak Avusor Yaylası'na doğru ilerledi. Beyaz örtü üzerinde yol alan ekibin yolculuğu sırasında kaydedilen görüntülerde, neşeli diyaloglar dikkat çekti. Arızalı güvenlik kamerasını onarmak için yola çıkan ekibin eğlenceli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

HABER-KAMERA: Abdullah UZUN/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
