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Tekirdağ polisi, 2 denemesinde de başarısız olan kar maskeli hırsızları arıyor

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde iki farklı kuyumcu dükkanını soymaya çalışan kar maskeli 5 kişi, çevredekilerin dikkati sayesinde başarısız oldu. Soygun girişimine ait çabalar kamera görüntülerine yansırken, geldikleri araçla kaçan kişileri yakalamak için polis çalışma başlattı.

11 Eylül gecesi otomobille Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli 5 kişi, içeriye girmek istedi. Şüpheliler, ellerindeki levyelerle kuyumcunun kapısını kırmaya çalışırken vatandaşlar tarafından fark edilince geldikleri araca binip uzaklaştı.

Tekirdağ polisi, 2 denemesinde de başarısız olan kar maskeli hırsızları arıyor

İKİNCİ DENEMEDE DE BAŞARISIZ OLDULAR

Şüpheliler, bu kez saat 04.00 sıralarında Çerkezköy'de Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun önüne geldi. Ellerinde kesici alet, levye ve çuval bulunan şüpheliler, otomatik kepenkleri açmaya çalıştı. Cadde esnafının fark ettiği şüpheliler, soygunu yapamadan yine araçla kaçtı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ polisi, 2 denemesinde de başarısız olan kar maskeli hırsızları arıyor

TEKİRDAĞ POLİSİ HER YERDE HIRSIZLARI ARIYOR

Polis ekipleri, soygun girişiminin yaşandığı her iki bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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