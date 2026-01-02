Haberler

İkizce'de yolda mahsur kalan ambulans, ekiplerin çalışmasının ardından hastaya ulaştı

İkizce'de yolda mahsur kalan ambulans, ekiplerin çalışmasının ardından hastaya ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun İkizce ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, yolun açılmasının ardından hastayı sağlık kuruluşuna ulaştırdı. Ambulans, Seymenli Mahallesi'nde hasta Uğur Uysal'a ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, yolun açılmasıyla hastayı sağlık kuruluşuna ulaştırdı.

Seymenli Mahallesi'ndeki hastaya ulaşmak için hareket eden 112 Acil Sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinesi aracılığıyla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Sağlık ekipleri, hasta Uğur Uysal'a ulaşarak ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor