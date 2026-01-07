Haberler

Çatıdan üzerine kar kütlesi düşen Ayşe, hayatını kaybetti

Çatıdan üzerine kar kütlesi düşen Ayşe, hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tatvan ilçesinde bir bina çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan Ayşe İder'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Tatvan Belediyesi, çatılardaki kar ve buzların temizlenmesi için vatandaşı uyardı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tatvan ilçesinin Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 8 katlı binanın çatısından üzerine kar kütlesi düşen Ayşe İder'in cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. 4 çocuklu ailenin en büyüğü olan İder'in cenazesi Tatvan Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkez Karataş Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Ayşe İder'in cenazesi, Tatvan Belediyesi'ne ait araçla Küçüksu Köyü Mezarlığı'na getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇATILARDAKİ KARLAR İÇİN ANONS YAPILDI

İlçe merkezindeki kaldırımlarda kar temizliğini yürüten Tatvan Belediyesi, çatılardaki kar ve buzların temizlenmesi için de anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Bu arada bazı vatandaşların çatılarında biriken karları temizlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Burası İran değil İsrail! Binlerce Haredi Yahudisi soluğu sokakta aldı

Burası İran değil! Çağrıya uyan binlerce kişi soluğu sokakta aldı