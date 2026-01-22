Kar küreme aracının çarptığı kişi öldü

Haberler

Ordu'nun Kabataş ilçesinde geri manevra yapan kar küreme aracı, temizlik çalışmasını izleyen 67 yaşındaki Mesut Keskin'e çarptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Kabataş ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı kar küreme aracının çarptığı Mesut Keskin (67), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ardıç Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede temizlik çalışması yapan E.A. yönetimindeki kar küreme aracı, geri manevra sırasında çalışmaları izleyen Mesut Keskin'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kar küreme aracının sürücüsü E.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
