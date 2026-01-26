Haberler

Çocuklar için kardan igluyu andıran oyun grubu yaptı

Çocuklar için kardan igluyu andıran oyun grubu yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir vatandaş, yüksek kar kalınlığından yararlanarak çocuklar için igluyu andıran oyun grupları tasarladı. Bu yaratıcı projeyle köy çocukları eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir vatandaşın, yüksek kar kalınlığından faydalanarak igluyu andıran tarzda tasarladığı oyun grupları çocukları sevindirdi.

Korucak köyünde yağan karın ardından köy halkından Yasin Bozdemir, köyde çocuklar için farklı bir alan oluşturmaya karar verdi.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı köyde Bozdemir, 2 katlı evinin bahçesine kürek, mala ve çeşitli inşaat malzemeleriyle kardan oyun grubu oluşturdu.

Genellikle Eskimoların ev olarak tasarladığı igluyu andıran oyun grupları, çocukların eğlenceli vakit geçirecekleri bir alan oldu.

Köy Muhtarı Cumali Bozdemir, AA muhabirine, köyde oyun grubunun olmadığını söyledi.

Köy çocuklarının zaman zaman oyun grubu olmaması nedeniyle kendilerine sitemde bulunduğunu belirten Bozdemir, "Köyümüz Çelikhan'ın en uzak köylerinden biri. Rakımı çok yüksek, burada kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Köy halkı da kendi imkanlarıyla çocuklarının eğlenmesi için kardan oyun grubu yaptılar. Çocuklar, burada gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor." dedi.

Kürek ve mala gibi genellikle inşaatlarda kullanılan aletlerle oyun gruplarını tasarlayan Yasin Bozdemir ise "Çocukların yüzündeki tebessüm bizim için önemli. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum." dedi.

Çocuklardan Kevser Değirmenci ise kar yağışı dolayısıyla mutlu olduğunu, oyun grubunda ise arkadaşlarıyla eğlendiğini söyledi.

Ramazan Bozdemir de çok eğlendiğini ifade ederek, oyun alanlarını oluşturan dayısına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan dikkat çeken öngörü: Türkiye'ye yalvaracaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar