Haberler

Kars'ta sağlık ekipleri yolu kapanan köydeki hastaya özel idare desteğiyle ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köyde hastalanan 90 yaşındaki Kıyafet Demirdaş'a, sağlık ekipleri İl Özel İdaresi'nin desteğiyle ulaşmayı başardı. İlk müdahale sonrası hasta hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde sağlıkçılar, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ulaştı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İlçenin Taşlıağıl köyünde rahatsızlanan 90 yaşındaki Kıyafet Demirdaş'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

Bölgeye yönlendirilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemeyince, İl Özel İdaresinden yardım istendi.

Sağlıkçılar, ekiplerin koordineli çalışmasıyla köye ulaştı.

İlk müdahalesi burada yapılan Demirdaş, Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansa sorunsuz hastaneye ulaşması için yol boyu eşlik etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Arda Güler İspanya'yı salladı

Arda Güler tüm ülkeyi salladı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
AVM yangınında can pazarı: Metrelerce yüksekten yere çakıldılar

AVM yangınında can pazarı! Metrelerce yüksekten yere çakıldılar