Ordu'da kar nedeniyle hastaneye gidemeyen hastanın yardımına ekipler koştu

Ordu'da kar nedeniyle hastaneye gidemeyen hastanın yardımına ekipler koştu
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar nedeniyle hastaneye ulaşımda sorun yaşayan 88 yaşındaki kadına sağlık ekipleri ve belediye ekipleri yardım etti. Kar yağışı nedeniyle kapanan yol, ekiplerin müdahalesiyle açıldı ve hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar nedeniyle hastaneye ulaşımda sorun yaşayan hastaya belediye ve sağlık ekipleri yardım etti.

Sarıyayla Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 88 yaşındaki kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden Ordu Devlet Hastanesi Nakil Birimi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle hastaya ulaşamadı.

Belediye ekiplerinin müdahalesiyle kar nedeniyle kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

Hasta, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Eser Uyanık, zorlu kış şartlarına rağmen görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren Hasta Nakil Birimi personeline teşekkür etti.

Uyanık, sağlık hizmetlerinin her koşulda kesintisiz şekilde sunulmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
