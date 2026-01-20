Salıpazarı'nda belediye ekipleri yoğun karda hastaya ulaştı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan mahalledeki hasta, belediye ekiplerinin çalışmasıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Tahnal Mahallesi İncegeriş mevkisinde yaşayan engelli Adem Kara için yakınları, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolun kapalı olması sonucu hastaya ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Salıpazarı Belediyesi ekiplerinden destek istendi.

Belediyeye ait iş makinesiyle yol açılarak evine ulaşılmasının ardından hasta, ekipler tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Adem Kara, ambulansla götürüldüğü Salıpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.