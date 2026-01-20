Haberler

Salıpazarı'nda belediye ekipleri yoğun karda hastaya ulaştı.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan bir mahallede, engelli Adem Kara sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Belediye ekiplerinin açtığı yol sayesinde hastaya ulaşan sağlık ekipleri, Adem Kara'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan mahalledeki hasta, belediye ekiplerinin çalışmasıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Tahnal Mahallesi İncegeriş mevkisinde yaşayan engelli Adem Kara için yakınları, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolun kapalı olması sonucu hastaya ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Salıpazarı Belediyesi ekiplerinden destek istendi.

Belediyeye ait iş makinesiyle yol açılarak evine ulaşılmasının ardından hasta, ekipler tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Adem Kara, ambulansla götürüldüğü Salıpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti