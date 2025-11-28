Haberler

Kapuzbaşı Şelaleleri, Doğaseverlerin Gözdesi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yer alan Kapuzbaşı Şelaleleri, her mevsim akmaya devam eden doğal bir güzellik olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin en yüksekten dökülen şelaleleri arasında yer alan bu muhteşem doğa harikası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve Aladağlar'ın buzullardan beslenen Kapuzbaşı Şelaleleri, yılın her günü kayaların arasından akıyor.

Yaklaşık 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Şelaleleri, dağ yamaçlarından birbiri ardına çağlayarak, ziyaretçilerini görsel yönden cezbediyor.

Yaklaşık 70 metre yükseklikteki kayaların arasından akan şelaleler, her yıl yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret ediliyor.

Türkiye'nin en yüksekten dökülen birinci takım şelalesi olan Kapuzbaşı Şelaleleri'nden saniyede yaklaşık 27 bin 500 litre su dökülüyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, Kapuzbaşı Şelaleleri'nin dünyanın en önemli şelalelerinden biri olduğunu söyledi.

Öztürk, kar ve buzullardan beslenerek yaklaşık 70 metre yükseklikten dökülen suyun içilebilir ve tatlı olduğunu ifade etti.

Şelalelerin Türkiye turizmi için önemli olduğunu dile getiren Öztürk, "Dünya yaratıldığında 'musluğu açık bırakılmış bir çeşme' diyorum. Gerçekten dünya harikası. Tüm doğaseverlerimizi, turistlerimizi buraya bekliyorum." dedi.

Öztürk, Türkiye'nin en yüksekten dökülen birinci takım şelalesi olan Kapuzbaşı Şelaleleri'ni her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiğini vurguladı.

"Burası 365 gün akan bir şelale"

Doğaseverlerin yanında motosiklet ve bisiklet tutkunları için şelale yolunun harika bir parkur olduğunu anlatan Öztürk, Türkiye'de kuraklığın etkili olduğuna dikkati çekti.

Kapuzbaşı Şelaleleri'nin kuraklıktan hiçbir zaman etkilenmediğini öne süren Öztürk, "Baharla beraber şelalenin tüm pınarları coşuyor ama burası 365 gün akan bir şelale. Zaten özelliği de bu diye düşünüyorum. Bu da bizim şansımız." diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin ise Yahyalı'nın birçok güzelliği bir arada barındırdığını belirterek, Kapuzbaşı Şelaleleri'nin dünyada eşine az rastlanır güzelliklerden biri olduğunu söyledi.

Bu doğal güzelliği tüm doğaseverlerin görebilmesi için birçok alt ve üstyapı çalışmalarının yapıldığını bildiren Gültekin, yerli ve yabancı doğaseverleri Yahyalı'ya davet etti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
