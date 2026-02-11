Haberler

Otomobilin kaputunda yolcu taşıyan sürücüye ceza; o anlar kamerada

Otomobilin kaputunda yolcu taşıyan sürücüye ceza; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, otomobilinin kaputunda yolcu taşıyan K.Ş. isimli sürücüye 12 bin 875 TL para cezası verildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde otomobilinin kaput kısmına bir kişiyi bindirip yolculuk yaptıran K.Ş. isimli sürücüye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri abartı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği ve motor kaputunda yolcu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mustafapaşa Beldesinde belirtilen alanda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, söz konusu sürücünün K.Ş. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından sürücü K.Ş.'ye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.

Öte yandan, yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motor kaputunda yolcu bulunduğu sırada trafikte seyir ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Görüşmeler başladı! Muhammed Salah'ın yeni adresi sürpriz

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldızın yanına gidiyor
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi