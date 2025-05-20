Kapuçin Maymunları Uluyan Maymun Yavrularını 'Kaçırıyor'

Kapuçin Maymunları Uluyan Maymun Yavrularını 'Kaçırıyor'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panama'nın Jicaron Adası'ndaki kapuçin maymunları, uluyan maymunların yavrularını sebepsiz yere yakalayıp götürüyor. Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada, bu ilginç davranışın nedenleri henüz anlaşılamadı.

Araştırmacılar, Panama'nın Jicaron Adası'ndaki kapuçin maymunlarının, adada yaşayan başka bir tür olan uluyan maymunların yavrularını sebepsiz yere "kaçırdığını" tespit etti.

Almanya'daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsünün araştırmasına göre, kurumun bünyesindeki bilim insanları, Panama'ya bağlı Jicaron Adası'ndaki kapuçinlerin alet kullanımını incelemek amacıyla 2022 ile 2023 yıllarında adaya 80'den fazla kamera kurdu.

Çekilen videoları inceleyen araştırmacılar, kapuçin maymunlarının, taş, sopa gibi cisimleri kullanmasının yanı sıra türün daha önce hiç denk gelinmemiş bir davranışına şahit oldu.

Görüntülerde, kapuçinlerin, adada yaşayan uluyan maymunların yavrularını ağaç tepelerinde tek oldukları anlarda yakalayarak yanlarında götürdüğünü gören bilim insanları, türün bu davranışının nedenini henüz anlamlandıramadı.

Öte yandan, bilim insanları, kapuçinlerin sahip oldukları ebeveynlik içgüdüleri sonucu, başka bir türün yavrularını "kaçırdığı" kanısı üzerinde duruyor.

Araştırmanın makalesi, Current Biology dergisinde paylaşıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday

Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğu hemen doluyor
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.