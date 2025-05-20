Kapuçin Maymunları Uluyan Maymun Yavrularını 'Kaçırıyor'

Araştırmacılar, Panama'nın Jicaron Adası'ndaki kapuçin maymunlarının, adada yaşayan başka bir tür olan uluyan maymunların yavrularını sebepsiz yere "kaçırdığını" tespit etti.

Almanya'daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsünün araştırmasına göre, kurumun bünyesindeki bilim insanları, Panama'ya bağlı Jicaron Adası'ndaki kapuçinlerin alet kullanımını incelemek amacıyla 2022 ile 2023 yıllarında adaya 80'den fazla kamera kurdu.

Çekilen videoları inceleyen araştırmacılar, kapuçin maymunlarının, taş, sopa gibi cisimleri kullanmasının yanı sıra türün daha önce hiç denk gelinmemiş bir davranışına şahit oldu.

Görüntülerde, kapuçinlerin, adada yaşayan uluyan maymunların yavrularını ağaç tepelerinde tek oldukları anlarda yakalayarak yanlarında götürdüğünü gören bilim insanları, türün bu davranışının nedenini henüz anlamlandıramadı.

Öte yandan, bilim insanları, kapuçinlerin sahip oldukları ebeveynlik içgüdüleri sonucu, başka bir türün yavrularını "kaçırdığı" kanısı üzerinde duruyor.

Araştırmanın makalesi, Current Biology dergisinde paylaşıldı.