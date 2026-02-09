Haberler

Adana'da kapkaç yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddia edilen sanığa 6 yıl hapis cezası

Adana'da, yürüyen bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın 'nitelikli yağma' suçundan ceza almasına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caddede yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.Ç, müşteki E.G. ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 27 Mart 2025'te sanığın, Dede Korkut Mahallesi İlbey Güneş Caddesi'nde yürüyen E.G'yi iterek yere düşürdüğünü ve cep telefonunu çalıp kaçtığını belirtti.

Ö.Ç'nin cebir kullanarak kadını yere düşürdüğünü anlatan savcı, sanığın "nitelikli yağma" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ise savunmasında kapkaç yapmadığını öne sürerek, "Olay günü o muhitte bile değildim. Ayrıca böyle bir suçu da işlemedim. O kadından cep telefonunu zorla almış değilim. Bana gösterdiğiniz bir kısım iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerindeki kişi ben değilim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

E.G. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, şu beyanda bulundu:

"Olay günü elimdeki telefonuma bakarken arkadan birisi beni itekledi. İlk başta arkadaşım zannettim ancak itekleyen şahıs bir anda telefonuma yapıştı ve almaya çalıştı. Karşılıklı telefonumu çekiştirdik. Telefonumu güç kullanarak zorla elimden aldı. Bu sırada saklamaya çalışıyordu. Olayın şoku ve bu kişinin kaçması nedeniyle peşinden gidemedim. Ara sokaklara girerek kayboldu."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "nitelikli yağma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

Haberler.com
