Başakşehir'de kapısı olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü kamerada

BAŞAKŞEHİR'de kapısı olmayan otomobille seyreden sürücünün yolculuğu yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Gökdemir Caddesi'nde meydana geldi. Hasarlı otomobilini tamirhaneye götüren sürücü trafikte diğer sürücülerin dikkatini çekti. O anlar yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki sürücünün kullandığı otomobilin kapısının olmadığı ve cep telefonu ile konuşarak yolculuk yaptığı anlar yer aldı.