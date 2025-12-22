Haberler

Başakşehir'de kapısı olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü kamerada

Başakşehir'de kapısı olmayan bir otomobille seyreden sürücünün yolculuğu, diğer bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün cep telefonuyla konuşarak seyahat ettiği anlar yer alıyor.

Olay, öğle saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Gökdemir Caddesi'nde meydana geldi. Hasarlı otomobilini tamirhaneye götüren sürücü trafikte diğer sürücülerin dikkatini çekti. O anlar yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki sürücünün kullandığı otomobilin kapısının olmadığı ve cep telefonu ile konuşarak yolculuk yaptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
