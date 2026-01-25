Haberler

Kapıkule'de park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kapıkule Sınır Kapısı'nda park halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, otobüsün kimse olmadan yanmaya başlamasıyla gerçekleşti ve yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda park halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gümrük sahası içinde park halinde bulunan 35 AHZ 750 plakalı yolcu otobüsü, araçta kimsenin bulunmadığı bir sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede otobüsün tamamına yayılan yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, yolcu otobüsünde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Gümrük Muhafaza ekiplerince inceleme başlatıldı.

