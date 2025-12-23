Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin çarptığı gümrük memuru yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük memuru Y.A, araç çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin çarptığı gümrük memuru yaralandı.

Sınır kapısında görev yapan gümrük muhafaza memuru Y.A'ya, gümrük işlemleri için beklerken henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden yabancı plakalı araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında sıkışan memur yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Y.A. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

Sürücünün, ifadesinde yanlışlıkla fren yerine gaza bastığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gümrük işlemleri için bekleyen bir otomobilin aniden hareket ederek memura çarpması ve iki araç arasında sıkışan memurun yaralanması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title