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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 kilo 506 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 kilo 506 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule'den yurda giriş yapan bir tırda şüphe üzerine narkotik dedektör köpek yardımıyla arama yaptı.

Aramada, tırın çekici bölümüne gizlenmiş 50 kilo 506 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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