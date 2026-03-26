Kapıkule'de 2 kişinin montunda 12 kilogram uyuşturucu çıktı
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki yolcunun montunda 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek sınır kapısına otobüsle gelen iki yolcuyu takibe aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, montlarına vakumlu poşetler halinde gizlenmiş 12 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun