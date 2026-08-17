Haberler

Kapıkule'de 810 kg uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda 810 kilogram esrar ele geçirdi. Tıra el konulurken, soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı şüpheli olarak değerlendirdi.

Ekiplerce gerçekleştirilen x-ray taraması sonucunda araç, detaylı aramaya sevk edildi. Arama neticesinde, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tıra el konulurken, olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sadettin Saran'ın aldığı isim gidiyor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sadettin Saran'ın aldığı isim gidiyor
Ağustos ayında ilginç manzara: Kent bir anda beyaza büründü

Ağustos ayında ilginç manzara: Kent bir anda beyaza büründü
Hindistan'da tapınakta izdiham: En az 7 kişi hayatını kaybetti

Tapınakta izdiham: 7 kişi feci şekilde can verdi
Gece yarısı yürekler ağza geldi: Mahalleli ne olduğunu anlamadan yasak geldi

Gece yarısı yürekler ağza geldi: Giriş-çıkışlar yasaklandı
Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı

Emekli amiral Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı
Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi

Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi
Uçakta 'Türkiye’yi satın alırım' deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkarmıştı! Evinde zula bulundu