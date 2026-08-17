Kapıkule'de 810 kg uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı şüpheli olarak değerlendirdi.

Ekiplerce gerçekleştirilen x-ray taraması sonucunda araç, detaylı aramaya sevk edildi. Arama neticesinde, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tıra el konulurken, olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaynak: AA