Haberler

Kapıkule'de 1 Ton 413 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule'de 1 Ton 413 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan 1 ton 413 kilo esrarın ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TİCARET Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan 1 ton 413 kilo esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR mercek altına alınmıştır. Ekiplerce yakın takibe alınan TIR cinsi aracın X-Ray taramasında belirlenen şüpheli yoğunluk akabinde narkotik dedektör köpeğimiz Bodri'nin de katıldığı detaylı aramalarda yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; toplum sağlığını tehdit ederek, gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelesine 2026 yılında da rekor yakalamalarla aralıksız devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Beyaz Saray 'İşbirliği yapmayı kabul ettiler' dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi

Beyaz Saray'ın iddiası askeri üssü kullandırmayan lideri fena kızdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi

Akaryakıta zamda yeni sisteme geçildi
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi

Akaryakıta zamda yeni sisteme geçildi
Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor

Bir ülke daha İran'a karşı savaş gemisi gönderiyor
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber

Korkulan oldu!