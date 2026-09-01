Kapıkule'de TIR'da yurt dışına kaçarken yakalanan Arif Kocabıyık, tutuklandı
ARİF KOCABIYIK TUTUKLANDIEdirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR dorsesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanıp, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen sanal medya ünlüsü Arif Kocabıyık, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
ARİF KOCABIYIK TUTUKLANDI
Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR dorsesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanıp, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen sanal medya ünlüsü Arif Kocabıyık, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Kocabıyık'ın saklandığı TIR'ın şoförü Muhterem Altıntaş da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
Umut IŞIK/EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı