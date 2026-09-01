Haberler

Kapıkule'de TIR'da yurt dışına kaçarken yakalanan Arif Kocabıyık, tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARİF KOCABIYIK TUTUKLANDIEdirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR dorsesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanıp, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen sanal medya ünlüsü Arif Kocabıyık, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

ARİF KOCABIYIK TUTUKLANDI

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR dorsesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanıp, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen sanal medya ünlüsü Arif Kocabıyık, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Kocabıyık'ın saklandığı TIR'ın şoförü Muhterem Altıntaş da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk şoförlere Almanya fırsatı! Sınav Türkçe, maaş 250 bin TL

Almanya binlerce Türk işçi alacak! Maaş 250 bin TL
Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Dinlenme tesisinde cinayete teşebbüs! Dehşet anları kamerada

Gözü dönmüş Hollandalı çalışanları böyle ezdi
Kullanmaya vakit olmadı, 724 bin dolarlık asma köprü açılışta çöktü

Milyonluk köprü üzerindekilerle birlikte çöktü
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı

Kaybolan eşeğe araç muamelesi! Çekiciye böyle yüklendi
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada