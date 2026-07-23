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Kapıkule'de 5 yavru köpek ele geçirildi

Kapıkule'de 5 yavru köpek ele geçirildi
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 5 Pomeranian cinsi yavru köpek bulundu. Köpekler koruma altına alınırken, sorumlulara para cezası uygulandı.

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmak istenen 'Pomeranian' cinsi 5 köpek yavrusu ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu şüpheli bulunan bir araçta arama yapıldı. Aracın arka koltuğu altına gizlenerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 5 Pomeranian cinsi yavru köpek ele geçirildi. Kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmayan yavru köpekler, koruma altına alınarak hayvan bakımevine teslim edildi. Sorumlular hakkında ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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