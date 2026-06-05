Kapıkule Sınır Kapısı'nda 840 kilogram canlı kum midyesi ele geçirildi

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 840 kilogram canlı kum midyesi ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Bulgaristan'a çıkmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen araç, şüphe üzerine arandı. Aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 840 kilogram kum midyesi ele geçirildi. Sürücü hakkında, 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. Nakilde kullanılan araca ise el konuldu. Canlı olduğu belirlenen midyeler, Saros Körfezi'nde denize bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı