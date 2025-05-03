KAPIKO Ankara'da Caz Rüzgarı Esti
Türkiye'nin modern caz temsilcilerinden KAPIKO, ilk kez sahne aldığı CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda dinleyicileriyle buluştu ve 'Serenade to a Cuckoo' gibi eserlerle sanatseverleri büyüledi.
Türkiye'nin modern caz temsilcilerinden KAPIKO, Ankara'da dinleyiciyle buluştu.
İlk kez CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda sahne alan grup, "Serenade to a Cuckoo" gibi eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Konser sonunda KAPIKO'nun performansı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel