KAPIKO Ankara'da Caz Rüzgarı Esti

KAPIKO Ankara'da Caz Rüzgarı Esti
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Türkiye'nin modern caz temsilcilerinden KAPIKO, ilk kez sahne aldığı CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda dinleyicileriyle buluştu ve 'Serenade to a Cuckoo' gibi eserlerle sanatseverleri büyüledi.

Türkiye'nin modern caz temsilcilerinden KAPIKO, Ankara'da dinleyiciyle buluştu.

İlk kez CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda sahne alan grup, "Serenade to a Cuckoo" gibi eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Konser sonunda KAPIKO'nun performansı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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