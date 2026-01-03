Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Muş'un Korkut ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 90 yaşındaki Mirza Mehmet Kayabaşı, sağlık ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda hastaneye ulaştırıldı.
Demirci köyüne bağlı Doğular mezrasında rahatsızlanan 90 yaşındaki Mirza Mehmet Kayabaşı'nı yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine köye İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 6 saat süren zorlu çalışma sonucu yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini ambulansta yaptıkları hastayı Korkut Devlet Hastanesine götürdü.
Hasta yakınları ekiplere teşekkür etti.