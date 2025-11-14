Haberler

Kapalıçarşı'da Suç Gelirlerinin Aklanmasına Operasyon: 26 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili operasyonda 26 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 76 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda 26 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken 74'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklanma, 18'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edilmişti.

MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarılmıştı.

Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.