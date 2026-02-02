Haberler

Kardan kapalı yol açıldı, hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Güneyyaka köyünde rahatsızlanan bir kız çocuğu, yolun kapalı olmasına rağmen İl Özel İdaresi ekiplerinin çabalarıyla hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla tedavi altına alınmasını sağladı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Güneyyaka köyünde rahatsızlanan kız çocuğu, kapalı yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasıyla hastaneye sevk edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Güneyyaka köyünde rahatsızlanan kız çocuğu için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yolun kapalı olması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen ekipler, yürüttükleri çalışmayla yolu açarak çocuğa ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Adaya hiç gitmedim' demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası

"Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı