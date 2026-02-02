Kardan kapalı yol açıldı, hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Güneyyaka köyünde rahatsızlanan kız çocuğu, kapalı yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasıyla hastaneye sevk edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Güneyyaka köyünde rahatsızlanan kız çocuğu için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yolun kapalı olması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen ekipler, yürüttükleri çalışmayla yolu açarak çocuğa ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.