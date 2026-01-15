Haberler

Yolu kapalı köyde rahatsızlanan hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Bitlis'in Mutki ilçesindeki Kapaklı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir köylü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

BİTLİS'in Mutki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Kapaklı köyünde, nefes darlığı rahatsızlığı bulunan Ramazan Dengiz (53), ekiplerin çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

İlçede yolu kapalı olan Kapaklı köyünde nefes darlığı rahatsızlığı bulunan Ramazan Dengiz için yakınları yetkililerden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yolu açarak, sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi evinde yapılan Dengiz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
