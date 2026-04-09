Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta Y.T. (47) idaresindeki 59 M 7333 plakalı halk otobüsü ile E.D'nin (20) kullandığı 78 BM 492 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan halk otobüsü sokakta park halinde bulunan 34 NG 7885 plakalı tankere arkadan çarptı.

Kazada, halk otobüsü ve otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kapaklı ve Çerkezköy devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu