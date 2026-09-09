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Kapaklı'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı

Kapaklı'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı
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TEKİRDAĞ (AA) – Kapaklı ilçesinde Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ (AA) – Kapaklı ilçesinde Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda okullarda güvenli giriş ve çıkışların sağlanması, okul sağlığı denetimleri, kantin ve gıda kontrolleri ile öğrenci servis araçlarının denetlenmesine ilişkin yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınacak tedbirler konusunda ilgili kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunularak gerekli planlamalar yapıldı.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Aytaç, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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