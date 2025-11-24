Haberler

Zehirlenme vakaları patladı! Bir kötü haber de Tekirdağ'dan
Güncelleme:
Son dönemde zehirlenme vakalarında patlama yaşanırken bir kötü haber de Tekirdağ'dan geldi. Kapaklı ilçesi Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi'nde '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte, evden getirilen yemeklerden yiyen 5 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

  • Tekirdağ Kapaklı Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen yemek etkinliğinden sonra 5 öğrenci zehirlenme belirtileri gösterdi.
  • Zehirlenme belirtileri gösteren 5 öğrenci Kapaklı ve Çerkezköy Devlet hastanelerine götürüldü ve tedavi sonrası taburcu edildi.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Türkiye'de son günlerde zehirlenme vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Son günlerde kimi yurtta, kimi cezaevinde yediği yemekten sonra fenalaşan onlarca kişi hastaneye kaldırılırken bir keyif kaçıran haber de Tekirdağ'dan geldi.

Kapaklı Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 9'uncu sınıfta, yemek etkinliği düzenledi. Öğrencilerin evlerinde hazırlanan börek, tatlı, salata ve makarnanın da aralarında bulunduğu yemekler, yine öğrenciler tarafından yendi.

MİDE BULANTISI VE HALSİZLİK

Etkinliğin ardından bazı öğrenciler mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladığı öne sürüldü. Durumun öğretmenlere bildirilmesi üzerine okul yönetimi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Okula gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren 5 öğrenciyi ambulanslarla Kapaklı ve Çerkezköy Devlet hastanelerine götürdü. Öğrenciler, tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

