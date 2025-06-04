Tekirdağ'da müteahhit silahlı saldırıda öldürüldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir müteahhite silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda müteahhit yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alınan bilgiye göre, ilçede müteahhitlik yapan Burhan Yalçın, Vatan Caddesi'ndeki iş yerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

İŞ YERİNDE SALDIRIYA UĞRADI, HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalçın'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.