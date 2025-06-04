Tekirdağ'da müteahhit silahlı saldırıda öldürüldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde müteahhit Burhan Yalçın, iş yerinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir müteahhite silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda müteahhit yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alınan bilgiye göre, ilçede müteahhitlik yapan Burhan Yalçın, Vatan Caddesi'ndeki iş yerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
İŞ YERİNDE SALDIRIYA UĞRADI, HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yalçın'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel