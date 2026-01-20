Haberler

Tekirdağ'da Karaağaç Deresi siyah renkte akmaya başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Karaağaç Deresi, fabrikalardan bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle siyah akmaya başladı. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Metin Kanat, durumu yetkililere ilettiklerini ve gereken cezanın verilmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesindeki Karaağaç Deresi, bölgedeki fabrikalar tarafından bırakıldığı öne sürülen kimyasal atıklar nedeniyle siyah akmaya başladı. AK Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Metin Kanat, "Kim insan sağlığını ihmal ediyorsa gereken en ağır cezalar verilmeli. Biz konuyu gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar taşıyacağız. Gereken bütün mercilere şikayetlerimizi ileteceğiz" dedi.

Kapaklı illçesinde, Karaağaç Mahallesi'ne adını veren Karaağaç Deresi, sabah saatlerinde siyah renkte akmaya başladı. Deredeki değişimi gören mahalleli durumu yetkililere bildirirken, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Metin Kanat da bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kanat, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı firmaların bıraktığı kimyasallar nedeniyle derenin kirlendiğini iddia ederek, "Burada OSB'nin kolektör hattı var. Bazı fabrikalar, atıkları kolektör hattından dökmeyip yağmur suyu hattına dökerek insan sağlığını tehdit ediyorlar. Sırf kolektör hattına para ödememek için yağmur suyu hattına kimyasalları bırakıp insanlarımızı zehirliyorlar" dedi.

'FİRMA TESPİT EDİLİP GEREKLİ CEZA VERİLSİN'

Daha önce de bu tür durumlarla karşılaştıklarını belirten Kanat, "Şimdi de durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdim. Bu derenin yakınında okul, sağlık ocağı, cami ve çocuk parkı var. Her gün yüzlerce insanımız bu derenin yakınından geçiyor. Hiç kimse para kazanmak için insanlarımızın sağlığını ihlal edemez. Kim insan sağlığını ihmal ediyorsa gereken en ağır cezalar verilmeli. Biz konuyu gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar taşıyacağız. Gereken bütün mercilere şikayetlerimizi ileteceğiz. Ben Cumhur İttifakı belediye meclis üyesiyim. Ana muhalefetteki milletvekillerimize de, büyükşehir belediyesine de sesleniyorum; İnsanları nasıl zehirliyorlar gelin burada görün. Bununla ilgili tüm yetkilileri göreve davet ediyorum" diye konuştu.

Haber – Kamera: Onur KAYA / KAPAKLI (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

Süper Lig devinde 4.5 yıllık imza atıldı
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı

Galatasaray'ın 10 numaraya transfer edeceği ismi duyurdu