Tekirdağ'da inşaattan düşen işçi öldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi'nde bir cami inşaatında çalışan M.K. (42), üzerinde bulunduğu tahta iskelenin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan M.K.sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

M.K. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.