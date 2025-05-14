Kapaklı'da Baba Oğlunu Tüfekle Vurarak Öldürdü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba N.Ş. tutuklandı. Olay, Atatürk Mahallesi'nde yaşandı ve N.Ş.'nin oğlu H.Ş. hastanede hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'nde tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan N.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün Kapaklı ilçesinde N.Ş, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu H.Ş. ile tartışmış, evden ayrılan H.Ş'ye balkondan tüfekle ateş etmişti.
Ağır yaralanan H.Ş, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Baba N.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel