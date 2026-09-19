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Kapaklı'da 19 Eylül Gaziler Günü töreninde çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu

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Kapaklı'da 19 Eylül Gaziler Günü töreninde çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu
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Kapaklı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gaziler derneği temsilcisi İbrahim Çetintaş konuşma yaptı; törene protokol üyeleri ve gaziler katıldı.

Kapaklı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Meydanı'ndaki törende çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilcisi İbrahim Çetintaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene Kapaklı Kaymakam Vekili ve Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Günal Budak, Kapaklı Belediye Başkan Vekili Tahir Eke, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Programın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği ziyaret edildi.

Kaynak: AA
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