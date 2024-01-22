Kapadokya'ya Mevsimin İlk Karı Düştü

Kapadokya'da dün akşam saatlerinde havanın soğuması ile kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve-Paşabağları, Çavuşin ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karın tadını çıkardı. Peribacaları da kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel