Kapadokya değil Çankırı... Çankırı'nın peribacaları ziyaretçilerini bekliyor - Haberler

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Kapadokya değil Çankırı... Çankırı'nın peribacaları ziyaretçilerini bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Recep Arslan - Güncel
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Kapadokya değil Çankırı... Çankırı'nın peribacaları ziyaretçilerini bekliyorÇANKIRI Çankırı'nın Orta ilçesinde yer alan peribacaları, görenleri mest ediyor.

ORTA, ÇANKIRI (İHA) - Kapadokya değil Çankırı... Çankırı'nın peribacaları ziyaretçilerini bekliyor

ÇANKIRI Çankırı'nın Orta ilçesinde yer alan peribacaları, görenleri mest ediyor. Ziyaretçilerini bekleyen peribacaları havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Orta ilçesi Sakeli köyü sınırlarında bulunan peribacaları görenlerin ilgisini çekiyor. Devrez Çayı Vadisi'nde tortul kayaların su ve rüzgar erozyonuna uğraması neticesinde oluşan 150'ye yakın irili ufaklı peribacası, fotoğraf tutkunlardan ilgi görüyor. Peribacalarının hemen yanı başında bulunan Sakeli köyünde de tarihi kaya yerleşimleri yer alıyor. 1990 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen bölgenin yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarında yer alması bekleniyor. Doğal güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluşturan peribacaları dronla havadan görüntülendi.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, Ankara'ya 120, Çankırı il merkezine 80 kilometre uzaklıkta yer alan peribacalarını herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

Kapadokya değil Çankırı... Çankırı'nın peribacaları ziyaretçilerini bekliyor

Kapadokya değil Çankırı... Çankırı'nın peribacaları ziyaretçilerini bekliyor

Kapadokya değil Çankırı... Çankırı'nın peribacaları ziyaretçilerini bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Recep Arslan - Güncel

Kapadokya, Çankırı, Orta, Güncel, Haberler

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