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Kapadokya'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Kapadokya'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Kapadokya'da yeni yılda huzurlu bir tatil geçirecek olan misafirler için güvenlik tedbirleri sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölge giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturarak, yılbaşında trafik ve güvenlik önlemlerini artırdı.

Yeni yıla Kapadokya'da gireceklerin tatillerini huzurlu geçirmeleri için denetimler sıklaştırıldı.

Yılbaşında Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve sıcak hava balon turlarıyla misafirlerine farklı atmosfer sunan Kapadokya bölgesini tercih edeceklerin, tatillerini huzurlu geçirmelerine yönelik gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Bölge giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapadokya'da huzurlu yılbaşı gecesi için tedbirleri artırdı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzde 90 doluluğa ulaşılan Kapadokya'da yılbaşında başta trafik ve güvenlik olmak üzere yeni yıla güven ve huzur ortamında girilmesini sağlamak için her türlü tedbiri planladıklarını söyledi.

Kapadokya'nın yılbaşı tatilinde de en çok tercih edilen bölgelerden olduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı misafirlerimizin ilimizde yeni yıla güven ve huzur içinde girmeleri için Valilik olarak gerekli tedbirleri aldık. İlimizde emniyet ve jandarma başta olmak üzere 218 araç ve 1618 güvenlik görevlimizle tedbirlerimizi aldık. Yılbaşı öncesi, gecesi ve akabinde başta trafik ve güvenlik olmak üzere yeni yıla güven ve huzur ortamında girilmesini sağlamak için her tedbiri planladık. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin yeni yılını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Dilaver Can - Güncel
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