Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay Göreme'deki kazı alanında incelemede bulundu

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Göreme beldesinde, yer altı kaya mekanları kurtarma kazısının sürdüğü alanda incelemede bulundu.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, Göreme beldesinde yer altı kaya mekanların kurtarılması amacıyla yürütülen çalışma alanını ziyaret etti.

İl Müze Müdürü Gökhan Maskar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Aslanbay, ortaya çıkarılan buluntuların, Kapadokya'nın antik yaşam kültürüne ilişkin önemli veriler sunduğunu belirtti.

Medeniyetlerin izlerini taşıyan her yeni keşfin Kapadokya'nın tarihine ışık tuttuğunu ifade eden Aslanbay, söz konusu kültürel mirasın korunması, doğru şekilde muhafaza edilmesi ve dünya turizmine kazandırılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.