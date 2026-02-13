Haberler

Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay Göreme'deki kazı alanında incelemede bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Göreme beldesindeki yer altı kaya mekanları kurtarma kazısında incelemelerde bulundu. Çalışmalar, Kapadokya'nın antik yaşam kültürü hakkında önemli veriler sunmakta ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çabalar sürmektedir.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Göreme beldesinde, yer altı kaya mekanları kurtarma kazısının sürdüğü alanda incelemede bulundu.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, Göreme beldesinde yer altı kaya mekanların kurtarılması amacıyla yürütülen çalışma alanını ziyaret etti.

İl Müze Müdürü Gökhan Maskar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Aslanbay, ortaya çıkarılan buluntuların, Kapadokya'nın antik yaşam kültürüne ilişkin önemli veriler sunduğunu belirtti.

Medeniyetlerin izlerini taşıyan her yeni keşfin Kapadokya'nın tarihine ışık tuttuğunu ifade eden Aslanbay, söz konusu kültürel mirasın korunması, doğru şekilde muhafaza edilmesi ve dünya turizmine kazandırılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin