Kapadokya'da Safari Tour'lara Kota Sınırlaması Getirildi

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından, Kapadokya'nın tarihi ve doğal dokusunu korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arazi araçlarıyla düzenlenen turlara kota sınırlaması getirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgedeki doğal, jeolojik ve kültürel değerlerin korunması amacıyla ATV, UTV ve cip safari turlarına yönelik kotalar belirlendi.

Ziyaretçilerin daha güvenli, konforlu ve kontrollü bir tur deneyimi yaşaması amacıyla bölgede ilgi gören safari turlarını yapmak isteyen firmaların başvurusunun ardından değerlendirmeler yapılarak acentelerin tura katılabilecek araç sayıları belirlendi.

Buna göre Göreme, Uçhisar ve Çavuşin bölgesinde belirlenen rotalarda 62 tur acentesine toplam 444 ATV ve 89 tur lideri, Ürgüp ilçesinde 7 tur acentesine 49 ATV ve 10 tur lideri, Ortahisar beldesinde ise 3 tur acentesine 45 ATV ve 9 tur lideri kotasına izin verildi.

Kapadokya genelinde düzenlenecek cip safariler için ise 37 tur acentesine 127 araç kotası dağıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, kotaların 1 Kasım 2025 ila 1 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacağı belirterek, "Önceliğimiz Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasını gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır. Safari faaliyetlerine getirilen kota uygulaması hem bölgenin taşıma kapasitesini korumak hem de ziyaretçilerimize daha güvenli ve sürdürülebilir bir deneyim sunmak adına önemli bir adımdır. Bu düzenleme ile Kapadokya'nın doğal dengesini gözeterek turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.