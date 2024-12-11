Kapadokya'da Rus Turist Peribacalarının Arasına Düştü

Kapadokya'da vadi yürüyüşü sırasında peribacalarının arasına düşen Rus turist hastanede tedavi altına alındı.

Tatil için Nevşehir'de bulunan Rus turist Polina Alekseyevna Sharabarina (37) eşiyle Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'ne gitti.

Gezinti sırasında vadiyi yamaçtan izleyen Sharabarina, ayağının kayması sonucu peribacalarının arasına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Patika yolda araçların ilerleyememesinden dolayı görevlilerce bir süre sedyeyle taşınan Sharabarina, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavi altına alınan Sharabarina'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.