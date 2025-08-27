Kapadokya'da İzinsiz Yapılar Yıkıldı

Kapadokya'da İzinsiz Yapılar Yıkıldı
Güncelleme:
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, doğal sit alanı içerisinde izinsiz inşa edilen otel ve restoran, yapılan denetim sonucu yıkıldı. Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, bölgede kaçak yapılaşmaya karşı kararlı olduklarını belirtti.

??? Nevşehir'in Avanos ilçesinde doğal sit alanı içerisine izinsiz inşa edildiği tespit edilen otel ve restoran yıkıldı.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, yazılı açıklamasında, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Çavuşin köyünde "1. Derece Doğal Sit Alanı" içerisinde yer alan ve toplam 920 metrekare alanda bulunan otel ile restoran hakkında yıkım kararı çıktığını bildirdi.

Aslanbay, gerekli uyarılardan sonra yıkım işleminin yapıldığını belirtti.

Yasalara aykırı ve bölgenin özgün dokusuna zarar veren yapılara göz yummayacaklarını vurgulayan Aslanbay, şunları kaydetti:

"Kapadokya, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın ortak mirasıdır. Bu eşsiz coğrafyanın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz, doğal ve kültürel değerleri korurken bölge turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Bu mücadeleyi yalnızca denetim ve yıkımla değil aynı zamanda yerel halkı, yatırımcıları ve ziyaretçileri bilinçlendirerek yürütüyoruz. Amacımız, Kapadokya'da her adımın çevreye, tarihe ve kültüre saygı içerisinde atılmasını sağlamak."

Aslanbay, kentte ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde, koruma ve geliştirme dengesini gözeterek çalışmalara devam edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
