Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında önemli fotoğrafları değerlendirdi. Aslanbay, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek 2025 yılına dair gözlemlerini paylaştı.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aslanbay, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Aydın Cem Aslanbay, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Arpad Kurucz'ın "Sevgi koridoru" fotoğraflarına oy veren Aslanbay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" karelerini tercih etti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
