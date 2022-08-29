Kanyonda mahsur kalan kişi, 2 saatte kurtarıldı Güncel Haberler MERSİN'in Tarsus ilçesinde kanyonda mahsur kalan Emrah Kızıltoprak (35), itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. MERSİN'in Tarsus ilçesinde kanyonda mahsur kalan Emrah Kızıltoprak (35), itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Boğazpınar Karasu mevkisinde meydana geldi. İki arkadaşıyla bölgeye gelen Emrah Kızıltoprak, piknik yaptıktan sonra yakındaki kanyonu gezmek istedi. Kanyonu gezdiği sırada kayalıklarda mahsur kalan Kızıltoprak, çıkmaya çalıştığı sırada düşerek kolundan yaralandı. Arkadaşlarının durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanyonda mahsur kalan Kızıltoprak, ekiplerin iki saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Kolundan yaralı Kızıltoprak, ambulans ile Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan Boğazpınar İtfaiye Tarsus Güncel Haberler

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