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Kanyona Düşen Tosun AFAD Tarafından Kurtarıldı

Kanyona Düşen Tosun AFAD Tarafından Kurtarıldı
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde merada otlarken kanyona düşen Yüksel Taktak'a ait tosun, AFAD ekibi tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu hayvan güvenli bir şekilde çıkarıldı.

KASTAMONU'nun Ağlı ilçesinde kanyonda mahsur kalan büyükbaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekibi tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.

İlçeye bağlı Selmanlı köyünde Yüksel Taktak'a ait tosun, merada otlarken yaklaşık 10 metre derinlikteki kanyona girdi. Kanyondaki derede mahsur kalan hayvanı çıkaramayan Yüksel Taktak, yardım istedi. AFAD ekibi, kanyona inip hayvanı halatlarla bağlayıp, çekti. Büyükbaş hayvan, yaklaşık 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Haber: Bünyamin KARACAN/KASTAMONU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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