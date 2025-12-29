Kanseri yenen mimar, sevincini trafikte korna çalarak kutladı

EDİRNE'de kanseri yenen mimar Ahmet Can (28), zaferini trafikteki diğer araçlarla birlikte tur atıp korna çalarak kutladı. Eşinin arabasının arka camına astığı; 'Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basabilirsiniz' mesajıyla kentte tur atan Can, "Kanseri yendiğim için çok mutluyum. Eşim hep yanımdaydı. Tüm sevdiklerime de teşekkür ediyorum" dedi.

Kentte yaşayan Ahmet Can, ekim ayında testis kanserine yakalandı. Can, alınan tümörde yapılan patoloji testinde, kötü huylu olduğunu öğrendi. Tedavi sürecinde yaklaşık 3 ay boyunca kemoterapi alan Can, önceki gün yapılan test sonuçlarında ise kanser hücrelerinin tamamen temizlendiği haberini aldı. Kanseri yenen Can sevincini, en büyük destekçisi eşi Melis Aksu ile paylaştı. Eşi de ona sürpriz yapıp, arabasının arkasına 'Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basabilirsiniz' yazısı astı. Çift, Edirne'de trafiğe çıkarak sevinçlerini diğer sürücülerle paylaştı. Sürücüler, kornaya basıp Can'ın sevincine ortak oldu.

'ÇOK İYİ HİSSETTİRDİ'

Trafikteki sürücülerin kendisine kornalarla destek verdiğini belirten Can, "Edirne trafiğindeki insanlar yazıyı görünce bize korna çaldılar. Hep beraber konvoy oluşturduk, kornaya bastık. Bir eğlence oldu bizim için. Şu an çok mutluyum. Edirne halkının da bizimle bu sevince katılması, destek olması, halkımızın samimiyeti inanılmaz güzeldi. Bana çok iyi hissettirdi. Şu an kanseri yendiğim için çok mutluyum. Bu süreçte başından sonuna kadar eşim hep yanımdaydı. Başta o olmak üzere yanımda olan tüm sevdiklerime de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşadıklarını anlatan Can, "Kemoterapi süreci çok zordu, çok yorucuydu. Hiç tahmin edilebilecek gibi bir durum değildi açıkçası. Bu süreçte manevi destek çok önemli. Eşim sürekli yanımdaydı. Ne zaman modum düşse veya kendimi çok yorgun hissetsem hep bir şekilde elimden tutup beni ayağa kaldırdı. Bu benim için çok değerliydi. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bence tüm hastalıkların çaresinde ilaçların dışında sevgi ve iyilik çok önemli. Biz bu şekilde atlattık. Umarım tüm bu süreçten geçen insanlar da bu şekilde üstesinden gelir diye ümit ediyorum" diye konuştu.

Can'ın eşi Melis Aksu da kanserin tedavisinde manevi desteğin önemli olduğunu belirterek, "Süreç bir yandan zorluydu ama bir yandan da beraber atlatınca kolay da geçti diyebiliriz. Çok kısa sürede iyileşmesi de bunun yanında kar oldu. Kanseri atlatan insanlarda kesinlikle maneviyatın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş yıllarda yaklaşık 7-8 yıl önce benim ailemden 2 kişi de bu hastalığı geçirdi ve çok yakından biliyorum nasıl geçtiğini bu sürecin. O yüzden Ahmet'in de mümkün olduğunca yanında oldum. Onunla beraber güzel şekilde atlatmaya çalıştık" dedi.

'BU TARZ KUTLAMALARI SOSYAL MEDYADA GÖRÜYORDUM'

Arabayla tur atarken, hiç tanımadıkları insanların yanlarından geçerek kendilerini kutladığını söyleyen Aksu, "Sosyal medyada sürekli bu tarz kutlamaları görüyordum. İnsanlar doğum günlerinde vesaire 'Doğum günü kutlamak için kornaya basabilirsiniz' gibi kutlamalar yapıyorlardı. Ben de düşündüm bu süreci atlattık, çok mutluyuz ama hala bağışıklığı düşük olduğu için ailemizle, sevdiklerimizle sarılıp kutlayamıyoruz. Böyle bir kutlama yapalım istedim. Yaptık, çok güzel geçti, herkes korna çaldı. Bazıları yanımızda durup tebrik etti. Hiç tanımadığı insanlar onun için çok mutlu olduğunu söyledi. Güzel geçti" ifadelerini kullandı.