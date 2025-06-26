Kanser Tedavisi Sürecinde Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Kanser tedavisi sürecinde yaşanan zorluklara dikkati çekmek ve hasta yakınlarının dayanışmasını artırmak amacıyla Kemoterapi Kardeşliği Platformunca Üsküdar'da tanışma ve sohbet etkinliği düzenlendi.

Üsküdar'da bir kafede düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti Üsküdar Kadın Kolları Başkanı Elif Kızıldağ, kansere yakalanarak genç yaşta hayatını kaybeden oğluyla yaşadığı süreci anlattı.

Oğlunu 13 yıl önce 19 yaşındayken kanser nedeniyle kaybettiğini dile getiren Kızıldağ, tedavi sürecinde hasta yakınlarının moralini yüksek tutmasının önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"1,5 yıl süren zorlu süreç yaşadık. Bu süreçte hasta kadar hasta yakını da eğitiliyor, aynı acıyı birlikte yaşıyor. Oğlumla geçirdiğim her an çok kıymetliydi. Bu dönemde güzel dostluklar edindik, etkinlikler yaptık, birlikte güldük, ağladık. Oğlum üniversiteyi kazandı ancak sadece yarım dönem okuyabildi. En büyük tavsiyem, hasta yakınlarının çok sağlam durmasıdır. Bu, hem hastayı olumlu etkiliyor hem de tedaviye katkı sağlıyor. Hasta yakınlarının birbirleriyle kuracakları bağ, hastalarının tedavi sürecini çok daha hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Eğer siz çok sağlam durursanız, ayaklarınızın üzerine çok sağlam basarsanız, hastalarınız bir o kadar mutlu olacak. Tedavi olma azimleri bir o kadar artacak ve sizden güç alacaklar."

Oğluyla gittiği yerlere gitmeye, birlikte yaptıkları şeyleri yapmaya devam ettiğini anlatan Kızıldağ, yaşadığı sürecin kendisini olgunlaştırdığını ve hasta yakınlarına destek olmaya başladığını ifade etti.

Pembe Hanım Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Beril Koparal ise Kemoterapi Kardeşliği Platformunun kanser hastalarının ve özellikle hasta yakınlarının yaşadığı travmaları azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Koparal, "Bugünkü etkinlikte hasta ve yakınlarının süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri adına neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bu dayanışma ortamının çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Ekimde başlayacak Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında da çeşitli etkinliklerle bu süreci desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Etkinlikte hasta ve yakınları, tedavi sürecinde yaşadıkları deneyimleri paylaştı, moral ve motivasyonu artıran sohbetler gerçekleştirildi.

Kemoterapi Kardeşliği Platformu yetkilileri, kanserle mücadelede psikolojik desteğin önemine dikkati çekerek, bu tür buluşmaların düzenli hale getirileceğini belirtti.