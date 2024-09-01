Kanser tedavisi gören kişi otomobilinde ölü bulundu

Muğla Fethiye'den sık sık Antalya'ya gelen kan kanseri hastası Ünal Emin Paktaş 30 Ağustos'ta tedavi olduğu özel hastaneden taburcu edildi. Kontrol için Fethiye'ye gidip geri gelmek yerine 48 JA 683 plakalı otomobilinde kalan Paktaş'ı aracın arka koltuğunda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Ünal Emin Paktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TEDAVİ KAPSAMINDA İLİK NAKLİ OLMUŞ

Polis ekipleri, otomobil ve çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ünal Emin Paktaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Paktaş'ın eşine ulaşarak durumu haber verdi. Ünal Emin Paktaş'ın daha önce tedavisi kapsamında ilik nakli olduğu da öğrenildi.