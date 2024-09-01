Üye Girişi
Haberler

Kanser tedavisi gören kişi otomobilinde ölü bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kanser tedavisi gören Ünal Emin Paktaş, taburcu olduktan sonra park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Paktaş'ın daha önce ilik nakli olduğu da ortaya çıktı.

Muğla Fethiye'den sık sık Antalya'ya gelen kan kanseri hastası Ünal Emin Paktaş 30 Ağustos'ta tedavi olduğu özel hastaneden taburcu edildi. Kontrol için Fethiye'ye gidip geri gelmek yerine 48 JA 683 plakalı otomobilinde kalan Paktaş'ı aracın arka koltuğunda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Ünal Emin Paktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TEDAVİ KAPSAMINDA İLİK NAKLİ OLMUŞ

Polis ekipleri, otomobil ve çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ünal Emin Paktaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Paktaş'ın eşine ulaşarak durumu haber verdi. Ünal Emin Paktaş'ın daha önce tedavisi kapsamında ilik nakli olduğu da öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kanser Tedavisi Antalya Olaylar Sağlık Güncel Haberler

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

 Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır? 1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor? TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BİM 4 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Sol Bamba kimdir? Souleymane Bamba (Sol Bamba) neden öldü? Sol Bamba kaç yaşında, nasıl öldü? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı?
title